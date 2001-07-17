В Объединенных силах появилось новое подразделение. Видео

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В зоне ООС переоборудовали четыре блокпоста. Видео На Донбассе продолжается работа по оптимизации количества блокпостов и повышения их эффективности.