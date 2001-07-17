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В Объединенных силах появилось новое подразделение. Видео
В случае необходимости новосозданные подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага готовы выполнять боевые задачи.
Командующий объединенных сил Сергей Наев своим распоряжением создал подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в конце июня с личным составом были проведены мероприятия слаживания.
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"В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи", - подчеркнули в штабе.
Командующий объединенных сил Сергей Наев своим распоряжением создал подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями противника в зоне проведения операции объединенных сил на Донбассе. Об этом в понедельник, 23 июля, сообщает пресс-центр ООС в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
"По распоряжению командующего объединенных сил генерал-лейтенанта Сергея Наева созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага", - говорится в сообщении.
Отмечено, что в конце июня с личным составом были проведены мероприятия слаживания.
Читайте также: В Киеве грузовик въехал в здание кафе. Видео
"В случае необходимости подразделения готовы выполнять боевые задачи", - подчеркнули в штабе.
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