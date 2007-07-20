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Жители Донецка рассказали о досуге. Видео

Жители Донецка рассказали о досуге. ВидеоНекоторым жителям хотелось бы, чтобы было больше массовых мероприятий.

Корреспонденты Радио Свобода узнали у жителей временно оккупированного Донецка, есть ли в городе возможности для полноценного досуга. Как передает интернет-издание Хроника.инфо, соответствующее видео в среду, 25 июля, публикует 112 Украина.

Так, один из респондентов отметил, что в городе есть несколько парков культуры и отдыха, а также множество развлекательных заведений, спортивные центры и клубы.

По словам другого участника опроса, возможностей для досуга в Донецке практически нет. Он отметил, что открытые общедоступные площадки нуждаются в уходе, также хотелось бы, чтобы было больше массовых мероприятий. В то же время, по его словам, в городе достаточно фитнес-клубов для людей с разным достатком.

Еще один местный житель рассказал, что в центре города достаточно мест для занятий спортом, а на набережной Кальмиуса - для развлечений. По его словам, в городе есть также кафе, рестораны.

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Еще один житель Донецка утверждает, что в городе много турников, брусьев и остального инвентаря для занятий спортом. Однако, по его мнению, площадок для катания можно было построить больше.

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 Теги: Донецк, досуг, видео

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Сегодня, 12:54 » Автор: Богдан Процив
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