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В центре Тернополя образовался «гейзер». Видео

В центре Тернополя образовался «гейзер». ВидеоЦентр Тернополя после ливня затопило, а возле здания облгосадминистрации образовался так называемый гейзер.

В Тернополе из-за непрекращающегося ливня, который начался ночью в среду, 25 июля, улицы города буквально затопило. А возле здания облгосадминистрации образовался так называемый гейзер, сообщил местный житель Владимир Петрушин в своем Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По его словам, многие улицы города подтоплены, в частности напротив здания ОГА появился "гейзер".

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Мужчина опубликовал видео, на котором видно, как из-под канализационного люка у здания ОГА фонтаном бьет вода.





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 Теги: гейзер, видео

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Сегодня, 14:48 » Автор: Богдан Процив
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