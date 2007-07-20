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Гигантский окунь атаковал небольшую акулу. Видео
Небольшая акула попалась на крючок рыбаков и пыталась освободиться.
Рыбаки у побережья Флориды сняли на видео редкое зрелище - гигантского групера, напавшего на небольшую акулу. Ролик появился на YouTube-канале ABC15 Arizona, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Акула попалась на крючок рыбаков и пыталась освободиться. Однако внезапно из глубины появился гигантский групер, рыба из породы окуней, который схватил и утащил ее.
Поскольку акула все еще оставалась на крючке, удилище в руках одного из рыболовов согнулось в дугу. Десять минут продолжалась напряженная борьба с окунем.
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В итоге ему пришлось выплюнуть свою добычу. По оценкам очевидцев, масса рыбы могла быть свыше 220 килограммов.
Рыбаки у побережья Флориды сняли на видео редкое зрелище - гигантского групера, напавшего на небольшую акулу. Ролик появился на YouTube-канале ABC15 Arizona, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Акула попалась на крючок рыбаков и пыталась освободиться. Однако внезапно из глубины появился гигантский групер, рыба из породы окуней, который схватил и утащил ее.
Поскольку акула все еще оставалась на крючке, удилище в руках одного из рыболовов согнулось в дугу. Десять минут продолжалась напряженная борьба с окунем.
Читайте также: Сильный ливень с градом обрушился на Киев. Видео
В итоге ему пришлось выплюнуть свою добычу. По оценкам очевидцев, масса рыбы могла быть свыше 220 килограммов.
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