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Гигантский окунь атаковал небольшую акулу. Видео

Гигантский окунь атаковал небольшую акулу. ВидеоНебольшая акула попалась на крючок рыбаков и пыталась освободиться.

Рыбаки у побережья Флориды сняли на видео редкое зрелище - гигантского групера, напавшего на небольшую акулу. Ролик появился на YouTube-канале ABC15 Arizona, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Акула попалась на крючок рыбаков и пыталась освободиться. Однако внезапно из глубины появился гигантский групер, рыба из породы окуней, который схватил и утащил ее.

Поскольку акула все еще оставалась на крючке, удилище в руках одного из рыболовов согнулось в дугу. Десять минут продолжалась напряженная борьба с окунем.

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В итоге ему пришлось выплюнуть свою добычу. По оценкам очевидцев, масса рыбы могла быть свыше 220 килограммов.

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 Теги: окунь, акула, видео

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Сегодня, 17:51 » Автор: Богдан Процив
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