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Новый Xiaomi POCOPHONE показали на видео. Видео
Появилось два видео с новыми смартфонами.
В ближайшее время китайский мультимедийный гигант Xiaomi, вероятно, на американский рынок выпустит смартфоны под брендом POCOPHONE. В сети уже появилось видео, на котором не только продемонстрировано устройство, но и раскрываются некоторые детали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.
Пока же Pocophone получил сертификационный номер M1805SE10A от Федеральной комиссии связи (США).
Судя по видео, которое появилось в сети, устройство будет иметь Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой от Xiaomi MIUI 9, восьмиядерный процесс с частотой 2.8 ГГц, чипсет Qualcomm Snapdragon 845.
Кроме того, новинку оснастят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойной камерой сзади и вырезом спереди.
Передняя же часть телефона очень напоминает Xiaomi Mi8 благодаря огромной выемке на экране, зато задняя часть очень похожа на Mi5s Plus.
Читайте также: Xiaomi зарегистрировала бренд POCOPHONE
Прогнозируют, что стоимость Xiaomi Pocophone составит около 510 долларов США или более 13 000 гривен - по крайней мере такой будет его стоимость на рынке Индии.
Напомним, недавно в сети появилась информация о новом смартфоне от Xiaomi с кодовым названием Berillyium. Вполне вероятно, что он и Xiaomi Pocophone - одно и то же устройство.
В ближайшее время китайский мультимедийный гигант Xiaomi, вероятно, на американский рынок выпустит смартфоны под брендом POCOPHONE. В сети уже появилось видео, на котором не только продемонстрировано устройство, но и раскрываются некоторые детали.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.
Пока же Pocophone получил сертификационный номер M1805SE10A от Федеральной комиссии связи (США).
Судя по видео, которое появилось в сети, устройство будет иметь Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой от Xiaomi MIUI 9, восьмиядерный процесс с частотой 2.8 ГГц, чипсет Qualcomm Snapdragon 845.
Кроме того, новинку оснастят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойной камерой сзади и вырезом спереди.
Передняя же часть телефона очень напоминает Xiaomi Mi8 благодаря огромной выемке на экране, зато задняя часть очень похожа на Mi5s Plus.
Читайте также: Xiaomi зарегистрировала бренд POCOPHONE
Прогнозируют, что стоимость Xiaomi Pocophone составит около 510 долларов США или более 13 000 гривен - по крайней мере такой будет его стоимость на рынке Индии.
Напомним, недавно в сети появилась информация о новом смартфоне от Xiaomi с кодовым названием Berillyium. Вполне вероятно, что он и Xiaomi Pocophone - одно и то же устройство.
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