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Новый Xiaomi POCOPHONE показали на видео. Видео

Новый Xiaomi POCOPHONE показали на видео. ВидеоПоявилось два видео с новыми смартфонами.

В ближайшее время китайский мультимедийный гигант Xiaomi, вероятно, на американский рынок выпустит смартфоны под брендом POCOPHONE. В сети уже появилось видео, на котором не только продемонстрировано устройство, но и раскрываются некоторые детали.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на semobile.

Пока же Pocophone получил сертификационный номер M1805SE10A от Федеральной комиссии связи (США).

Судя по видео, которое появилось в сети, устройство будет иметь Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой от Xiaomi MIUI 9, восьмиядерный процесс с частотой 2.8 ГГц, чипсет Qualcomm Snapdragon 845.

Кроме того, новинку оснастят 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, двойной камерой сзади и вырезом спереди.

Передняя же часть телефона очень напоминает Xiaomi Mi8 благодаря огромной выемке на экране, зато задняя часть очень похожа на Mi5s Plus.

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Прогнозируют, что стоимость Xiaomi Pocophone составит около 510 долларов США или более 13 000 гривен - по крайней мере такой будет его стоимость на рынке Индии.

Напомним, недавно в сети появилась информация о новом смартфоне от Xiaomi с кодовым названием Berillyium. Вполне вероятно, что он и Xiaomi Pocophone - одно и то же устройство.


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 Теги: Xiaomi, POCOPHONE, видео

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Сегодня, 21:10 » Автор: Едгар Букмирза
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