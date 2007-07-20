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Раздел: Видеоновости  
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В сети удивляются младенцу, который заговорил в 2 месяца. Видео

В сети удивляются младенцу, который заговорил в 2 месяца. ВидеоМладенец очень милый и общительный.

Уроженец британского Ньюкасла стал первым ребенком, заговорившим на третьем месяце жизни. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.

Томми-Фрэну было всего девять недель, когда он произнес «Я люблю тебя». Мать, кормившая его в этот момент из бутылочки, не поверила ушам, и лишь когда он повторил фразу, решила записать сына на видео.

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«Я знаю, что это достижение не будет официально зарегистрировано в мировом рекорде, но я думаю, что у моего сына всё ещё впереди», — считает мать мальчика Сара Маршалл.

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 Теги: младенец, видео, невероятное

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Сегодня, 21:52 » Автор: Едгар Букмирза
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