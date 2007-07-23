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3D-принтер создал жилой комплекс в Нидерландах. Видео

3D-принтер создал жилой комплекс в Нидерландах. ВидеоПлощадь домов в среднем составляет 95 квадратных метров.

В Нидерландах специалисты университета Эйндховена создали жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере. Заселяться в комплекс можно будет в 2019 году. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На разработку технологии создания этого комплекса специалисты потратили три года. Печать происходила по принципу выдавливания зубной пасты.

Стоимость проекта составила 650 тысяч евро, а финансированием занимались сразу несколько компаний.

Читайте также: http://hronika.info/videonovosti/336972-v-centre-kieva-v-varenichnoy-proizoshla-strelba-video.htmlВ центре Киева в вареничной произошла стрельба. Видео

В данной технологии разработчики усматривают большой потенциал. Ее главное преимущество - возможность создавать конструкции практически любой формы, а также цвета и характеристик.

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 Теги: 3D-принтер, видео

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Сегодня, 15:51 » Автор: Богдан Процив
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