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3D-принтер создал жилой комплекс в Нидерландах. Видео
Площадь домов в среднем составляет 95 квадратных метров.
В Нидерландах специалисты университета Эйндховена создали жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере. Заселяться в комплекс можно будет в 2019 году. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На разработку технологии создания этого комплекса специалисты потратили три года. Печать происходила по принципу выдавливания зубной пасты.
Стоимость проекта составила 650 тысяч евро, а финансированием занимались сразу несколько компаний.
Читайте также: http://hronika.info/videonovosti/336972-v-centre-kieva-v-varenichnoy-proizoshla-strelba-video.htmlВ центре Киева в вареничной произошла стрельба. Видео
В данной технологии разработчики усматривают большой потенциал. Ее главное преимущество - возможность создавать конструкции практически любой формы, а также цвета и характеристик.
В Нидерландах специалисты университета Эйндховена создали жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере. Заселяться в комплекс можно будет в 2019 году. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
На разработку технологии создания этого комплекса специалисты потратили три года. Печать происходила по принципу выдавливания зубной пасты.
Стоимость проекта составила 650 тысяч евро, а финансированием занимались сразу несколько компаний.
Читайте также: http://hronika.info/videonovosti/336972-v-centre-kieva-v-varenichnoy-proizoshla-strelba-video.htmlВ центре Киева в вареничной произошла стрельба. Видео
В данной технологии разработчики усматривают большой потенциал. Ее главное преимущество - возможность создавать конструкции практически любой формы, а также цвета и характеристик.
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