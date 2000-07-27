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ВСУ показали современное оружие на учениях. Видео
Видео действительно впечатляющее.
В сети обнародовано впечатляющее видео испытаний современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Ролик размещен на канале Конструкторского бюро «Луч» в YouTube.
Отмечается, что военные отобрали несколько ракет из партии, которая готова к передаче в ВСУ и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым.
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«Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые уже в ближайшие время усилят подразделения Вооруженных сил Украины», — также отмечается в сообщении.
В сети обнародовано впечатляющее видео испытаний современных противотанковых управляемых ракет, которые были изготовлены по заказу Вооруженных сил Украины. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на politeka.
Ролик размещен на канале Конструкторского бюро «Луч» в YouTube.
Отмечается, что военные отобрали несколько ракет из партии, которая готова к передаче в ВСУ и провели реальные пуски в условиях, приближенных к боевым.
Читайте также: Россия накапливает современное оружие в оккупированном Крыму
«Расчеты комплексов Корсар и Стугна-П успешно выполнили поставленные перед ними задачи и подтвердили высокую надежность и чрезвычайные тактико-технические характеристики новых противотанковых управляемых ракет, которые уже в ближайшие время усилят подразделения Вооруженных сил Украины», — также отмечается в сообщении.
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