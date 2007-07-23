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ВСУ уничтожили одну из позиций оккупационных войск. Видео

ВСУ уничтожили одну из позиций оккупационных войск. ВидеоВ результате этого попадания по блиндажу гибридной армии РФ один террорист ликвидирован, трое ранены.

Вооруженные Сил Украины уничтожили одну из позиций оккупационных войск РФ в Донбассе: прямое попадание в блиндаж. Соответствующее видео обнародовал у себя в Facebook волонтер Serg Marco, который занимается преимущественно снайперами ВСУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

"Видео, которое опубликовано ниже, я назвал так: "Сепар - птица х*ровая: пока не пнешь - не полетит", - подписал он ролик.

По данным волонтера, в результате этого попадания по блиндажу гибридной армии РФ один террорист ликвидирован, трое ранены. Где и когда произошло событие, не уточняется.

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"Собственно, к чему я это. Помните, мы коптеры (военным) передавали? Ну вот как бы результат их работы. Потому что мало выстрелить разрешенным калибром - его еще надо откорректировать", - объяснил Serg Marco.

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 Теги: видео, уничтожение, боевики

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Сегодня, 10:34 » Автор: Богдан Процив
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