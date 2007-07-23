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ВСУ уничтожили одну из позиций оккупационных войск. Видео
В результате этого попадания по блиндажу гибридной армии РФ один террорист ликвидирован, трое ранены.
Вооруженные Сил Украины уничтожили одну из позиций оккупационных войск РФ в Донбассе: прямое попадание в блиндаж. Соответствующее видео обнародовал у себя в Facebook волонтер Serg Marco, который занимается преимущественно снайперами ВСУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Видео, которое опубликовано ниже, я назвал так: "Сепар - птица х*ровая: пока не пнешь - не полетит", - подписал он ролик.
По данным волонтера, в результате этого попадания по блиндажу гибридной армии РФ один террорист ликвидирован, трое ранены. Где и когда произошло событие, не уточняется.
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"Собственно, к чему я это. Помните, мы коптеры (военным) передавали? Ну вот как бы результат их работы. Потому что мало выстрелить разрешенным калибром - его еще надо откорректировать", - объяснил Serg Marco.
Вооруженные Сил Украины уничтожили одну из позиций оккупационных войск РФ в Донбассе: прямое попадание в блиндаж. Соответствующее видео обнародовал у себя в Facebook волонтер Serg Marco, который занимается преимущественно снайперами ВСУ, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"Видео, которое опубликовано ниже, я назвал так: "Сепар - птица х*ровая: пока не пнешь - не полетит", - подписал он ролик.
По данным волонтера, в результате этого попадания по блиндажу гибридной армии РФ один террорист ликвидирован, трое ранены. Где и когда произошло событие, не уточняется.
Читайте также: Военные провели испытания современных противотанковых управляемых ракет. Видео
"Собственно, к чему я это. Помните, мы коптеры (военным) передавали? Ну вот как бы результат их работы. Потому что мало выстрелить разрешенным калибром - его еще надо откорректировать", - объяснил Serg Marco.
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