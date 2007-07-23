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Впечатляющее зрелище: в Германии прошла "Олимпиада в грязи". Видео

Впечатляющее зрелище: в Германии прошла "Олимпиада в грязи". ВидеоВ общей сложности в соревнованиях участвуют около 400 спортсменов.

На берегу реки Эльба в немецком городе Брунсбюттель около 4000 человек собрались на «Олимпиаду в грязи». За медали соревнуются 40 команд из Германии и соседних стран, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.

Как показывает практика, такой спорт не только полезный, но ещё и весёлый: укрепляет командный дух и обостряет чувство юмора.

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В общей сложности в соревнованиях участвуют около 400 спортсменов. Мероприятие проходит здесь уже 13-й год подряд и включает «грязный волейбол», «грязный футбол» и «скользкую езду на санях».

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 Теги: Германия, олимпиада

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Сегодня, 21:58 » Автор: Татьяна Ларина
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