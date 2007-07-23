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В Украине зафиксировали, как луна становится "кровавой". Видео

В Украине зафиксировали, как луна становится "кровавой". Видео27 июля ночью вся планета могла наблюдать за очень продолжительным (оно длилось 3 часа 55 минут).

Сообщество Strikha Production разместила на видеохостинге YouTube несколько видео затмение, снятых в Новой Каховке, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Херсон Daily

Там, кроме почти всех фаз затмения можно увидеть планету Марс, впервые на 15 лет подошла достаточно близко к Земле.

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Видео сняты в стиле TimeLapse, что применяется для ускоренного воспроизведения относительно медленных процессов.





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 Теги: Луна, затмение

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Сегодня, 10:28 » Автор: Татьяна Ларина
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