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В Киеве прошел крупнейший Крестный ход. Видео

В Киеве прошел крупнейший Крестный ход. ВидеоНа Владимирской горке начался торжественный молебен.

В субботу, 28 июля, в Киеве отмечают 1030-летие со дня крещения Киевской Руси. В честь этой памятной даты в столице прошли два молебна и Крестный ход УПЦ КП.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.

Около 8:30 на Владимирской горке начался торжественный молебен. Об этом сообщает Информатор, посетив праздничные меропрития. Тысячи людей, Президент Украины с Мариной Порошенко, патриарх Филарет, а также другие представители УПЦ и государственные деятели помолились о божьей милости для нашего народа. Мероприятие началось со слов Президента Украины Петра Порошенко, который в своем обращении сделал упор на важность автокефалии УПЦ для страны.

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«Автокефалия – это вопрос нашей независимости, нашей национальной безопасности, вопрос мировой геополитики. Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием», — отметил Порошенко.

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 Теги: Киев, Видео, Крестный ход

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Сегодня, 19:13 » Автор: Едгар Букмирза
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