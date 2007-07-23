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В Киеве прошел крупнейший Крестный ход. Видео
На Владимирской горке начался торжественный молебен.
В субботу, 28 июля, в Киеве отмечают 1030-летие со дня крещения Киевской Руси. В честь этой памятной даты в столице прошли два молебна и Крестный ход УПЦ КП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Около 8:30 на Владимирской горке начался торжественный молебен. Об этом сообщает Информатор, посетив праздничные меропрития. Тысячи людей, Президент Украины с Мариной Порошенко, патриарх Филарет, а также другие представители УПЦ и государственные деятели помолились о божьей милости для нашего народа. Мероприятие началось со слов Президента Украины Петра Порошенко, который в своем обращении сделал упор на важность автокефалии УПЦ для страны.
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«Автокефалия – это вопрос нашей независимости, нашей национальной безопасности, вопрос мировой геополитики. Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием», — отметил Порошенко.
В субботу, 28 июля, в Киеве отмечают 1030-летие со дня крещения Киевской Руси. В честь этой памятной даты в столице прошли два молебна и Крестный ход УПЦ КП.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на informator.ua.
Около 8:30 на Владимирской горке начался торжественный молебен. Об этом сообщает Информатор, посетив праздничные меропрития. Тысячи людей, Президент Украины с Мариной Порошенко, патриарх Филарет, а также другие представители УПЦ и государственные деятели помолились о божьей милости для нашего народа. Мероприятие началось со слов Президента Украины Петра Порошенко, который в своем обращении сделал упор на важность автокефалии УПЦ для страны.
Читайте также: Крестный ход в Киеве: какие улицы перекрыты
«Автокефалия – это вопрос нашей независимости, нашей национальной безопасности, вопрос мировой геополитики. Томос об автокефалии завершит утверждение независимости Украины и самостоятельности нашего государства, укрепит религиозную свободу, межконфессиональный мир. Он усилит права и свободы граждан, особенно тех, которые сейчас находятся вне общения с вселенским православием», — отметил Порошенко.
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