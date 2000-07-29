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На 3D-принтере напечатали целый жилой комплекс. Видео

На 3D-принтере напечатали целый жилой комплекс. ВидеоСтоимость проекта составила 650 тысяч евро.

Технология разрабатывалась на протяжении трех лет. Площадь домов в среднем составляет 95 квадратных метров.

В Нидерландах специалисты университета Эйндховена создали жилой комплекс, напечатанный на 3D-принтере. Заселяться в комплекс можно будет в 2019 году.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

На разработку технологии создания этого комплекса специалисты потратили три года. Печать происходила по принципу выдавливания зубной пасты.

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Стоимость проекта составила 650 тысяч евро, а финансированием занимались сразу несколько компаний.

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 Теги: жилой комплекс, Видео, 3D-принтер

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Вчера, 23:52 » Автор: Едгар Букмирза
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