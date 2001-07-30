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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали, как выглядит счастливый медведь. Видео

В Сети показали, как выглядит счастливый медведь. Видео Медведю понравилось купаться в летнюю жару.

Черный медведь Такода из зоопарка штата Орегон показал пример, как надо расслабляться на выходных, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на etcetera.media.

Забудьте о часах, не думайте о приготовлении пищи, отложите в сторону гаджеты.

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Очень скоро вы можете испытать такое же блаженство.

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 Теги: медведь, купание

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Сегодня, 02:27 » Автор: Евгений Шевченко
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