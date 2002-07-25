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В Аргентине автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады. Видео

В Аргентине автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады. ВидеоВодителем оказался 19-летний юноша, который выжил вследствие инцидента.

В Аргентине сняли на видео автомобиль, который на огромной скорости вылетел с эстакады. По официальной информации, машина перемещалась со скоростью 170 километров в час. Ролик был опубликован на YouTube-канале Raul Aceval, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Водителем автомобиля был 19-летний молодой человек, который после инцидента выжил и был доставлен в больницу с многочисленными переломами.

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Кроме него вследствие инцидента никто не пострадал. Произошла авария на авениде Хенераль Пас, соединяющей Буэнос-Айрес с провинцией.

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 Теги: автомобиль, эстакада, видео

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Сегодня, 11:14 » Автор: Богдан Процив
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