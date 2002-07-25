В Аргентине автомобиль на огромной скорости вылетел с эстакады. Видео

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Кроссовер на полной скорости вылетел с трассы и упал с 20-метровой высоты.

Вследствие ДТП водитель иномарки получил тяжелые травмы. Медики, прибывшие к месту инцидента, госпитализировали его в одну из местных больниц. По предварительным данным, машина на огромной скорости не вписалась в левый поворот, вылетела на обочину и практически снесла железобетонную опору уличного фонаря. Столб буквально повис