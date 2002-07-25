Раздел: Видеоновости
Бульдозер показательно раздавил 60 элитных машин. Видео
Странное шоу устроили на Филлипинах.
На Филиппинах показательно раздавили десятки элитных автомобилей. Таким образом власти страны и таможня борются с контрабандой и коррупцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.
Беспощадным крушением машин лично руководил президент страны - Родриго Дутерте. Ликвидации подверглось более 60 роскошных автомобилей. Среди них - Lamborghini, Porsche и Mercedes, стоимость которых достигала 115 000 долларов.
До этого незаконно ввезенный транспорт продавали на аукционе, а новый метод, по словам президента Филиппин, является законным и дешевым - он поощряет иностранных партнеров к легальному бизнесу.
Читайте также: Пожар в Сочи забрал жизни восьмерых человек. Видео
Все зрители отреагировали на уничтожение автомобилей одобрительными аплодисментами.
На Филиппинах показательно раздавили десятки элитных автомобилей. Таким образом власти страны и таможня борются с контрабандой и коррупцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.
Беспощадным крушением машин лично руководил президент страны - Родриго Дутерте. Ликвидации подверглось более 60 роскошных автомобилей. Среди них - Lamborghini, Porsche и Mercedes, стоимость которых достигала 115 000 долларов.
До этого незаконно ввезенный транспорт продавали на аукционе, а новый метод, по словам президента Филиппин, является законным и дешевым - он поощряет иностранных партнеров к легальному бизнесу.
Читайте также: Пожар в Сочи забрал жизни восьмерых человек. Видео
Все зрители отреагировали на уничтожение автомобилей одобрительными аплодисментами.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
336
0
Также советуем посмотреть
- Спортивный комментатор оконфузился в прямом эфире
- Курьез дня: шведы устроили бассейн в затопленном подземном переходе
- Российская актриса пополнила базу «Миротворца»
- Настоящий профи: житель Монголии установил необычный рекорд
- Украина проиграла в торговом споре с Россией
- "Красная армия на страже": американцы знатно "потроллили" Трампа
- Украина закажет рекламу в мировых СМИ
- Хохот до упаду: свежая порция "убойных" анекдотов
- "Шоб вы жили на одну зарплату": свежая порция искрометного одесского юмора
- В Лисичанске будет проводиться спецоперация
- Коты известного британского певца стали новыми звездами Сети
- Что произошло в Хельсинки
- На Донетчине боевик добровольно сдался полиции
- Смеемся вместе: забавные анекдоты от настоящих мастеров сарказма
- На радость Москве
- Глава британского МИД оконфузился во время визита в Китай
- Футбольные болельщики остроумно "потроллили" украинскую поп-звезду
- GoGlobal: от Нигерии до Черновцов
- "Пропал таракан Олег": свежая подборка "убойных" приколов
- Коллаборанты могут создать единый оппозиционный блок
- "Зато животик какой": в сети смеются над фото с Путиным
- Порошенко має забрати паспорт у Новинського
- Скончался бывший народный депутат Виктор Горбачев
- Психічна атака з Росії
- Курьез дня: кенгуру пытался оседлать детские качели
- В ОБСЕ сообщили подробности о «гумконвое» в Луганске
- Украина начинает переходить в наступление
- "Когда что-то пошло не так": свежая порция забавных приколов
- Все сошли с ума: и зрители, и ведущие
- Улыбка до ушей: веселые анекдоты для любителей тонкого юмора
Оставьте свой комментарий