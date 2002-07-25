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Бульдозер показательно раздавил 60 элитных машин. Видео

Бульдозер показательно раздавил 60 элитных машин. Видео Странное шоу устроили на Филлипинах.

На Филиппинах показательно раздавили десятки элитных автомобилей. Таким образом власти страны и таможня борются с контрабандой и коррупцией, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на infa.ua.

Беспощадным крушением машин лично руководил президент страны - Родриго Дутерте. Ликвидации подверглось более 60 роскошных автомобилей. Среди них - Lamborghini, Porsche и Mercedes, стоимость которых достигала 115 000 долларов.

До этого незаконно ввезенный транспорт продавали на аукционе, а новый метод, по словам президента Филиппин, является законным и дешевым - он поощряет иностранных партнеров к легальному бизнесу.

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Все зрители отреагировали на уничтожение автомобилей одобрительными аплодисментами.

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 Теги: Филлипины, машины

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Сегодня, 05:59 » Автор: Евгений Шевченко
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