Раздел: Видеоновости
Киевлянин пропускал людей в метро с помощью своего проездного. Видео
Работница метро этому препятствовала, угрожая блокировать турникеты.
В киевском метро один мужчина пропускал пассажиров через турникеты бесплатно за счет своей проезжей карточки. Соответствующее видео опубликовали в сообществе Los Solomas / Соломенский район в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как признался сам герой видео в комментариях к посту, он был пьян и решил в тот вечер пропускать людей с помощью своего проездного. Однако в процессе этой "акции" работница метрополитена препятствовала действиям и угрожала блокировать турникеты.
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Свои требования она не аргументировала, в то время как герой видео сказал, что сам платил за проездной и это его деньги, которыми он может распоряжаться без ограничений. Отмечается, что действия сотрудницы подземки законом не обоснованы.
В киевском метро один мужчина пропускал пассажиров через турникеты бесплатно за счет своей проезжей карточки. Соответствующее видео опубликовали в сообществе Los Solomas / Соломенский район в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Как признался сам герой видео в комментариях к посту, он был пьян и решил в тот вечер пропускать людей с помощью своего проездного. Однако в процессе этой "акции" работница метрополитена препятствовала действиям и угрожала блокировать турникеты.
Читайте также: При въезде в Мелитополь столкнулись шесть автомобилей. Видео
Свои требования она не аргументировала, в то время как герой видео сказал, что сам платил за проездной и это его деньги, которыми он может распоряжаться без ограничений. Отмечается, что действия сотрудницы подземки законом не обоснованы.
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