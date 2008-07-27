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Раздел: Видеоновости  
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Киевлянин пропускал людей в метро с помощью своего проездного. Видео

Киевлянин пропускал людей в метро с помощью своего проездного. ВидеоРаботница метро этому препятствовала, угрожая блокировать турникеты.

В киевском метро один мужчина пропускал пассажиров через турникеты бесплатно за счет своей проезжей карточки. Соответствующее видео опубликовали в сообществе Los Solomas / Соломенский район в Facebook, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Как признался сам герой видео в комментариях к посту, он был пьян и решил в тот вечер пропускать людей с помощью своего проездного. Однако в процессе этой "акции" работница метрополитена препятствовала действиям и угрожала блокировать турникеты.

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Свои требования она не аргументировала, в то время как герой видео сказал, что сам платил за проездной и это его деньги, которыми он может распоряжаться без ограничений. Отмечается, что действия сотрудницы подземки законом не обоснованы.

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 Теги: метро, видео

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Сегодня, 15:57 » Автор: Богдан Процив
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