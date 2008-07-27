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В Сети показали уничтожение спорткаров чиновников. Видео
Целью данной меры является борьба с коррупцией и контрабандой.
К этим мерам прибегнул президент Филиппин Родриго Дутерте. Бульдозерами были раздавлены спорткары Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Сети появилось видео с уничтожением роскошных суперкаров Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz бульдозером. Процедура была проведена по распоряжению президента Филиппин Родриго Дутерте.
Помимо автомобилей, были также раздавлены мотоциклы Harley Davidson.
Суммарная стоимость уничтоженных автомобилей оценена в 6,5 миллионов долларов.
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Меры главы страны отличаются экстравагантностью, однако их основная цель - демонстрация "жесткой позиции против незаконного импорта".
К этим мерам прибегнул президент Филиппин Родриго Дутерте. Бульдозерами были раздавлены спорткары Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
В Сети появилось видео с уничтожением роскошных суперкаров Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz бульдозером. Процедура была проведена по распоряжению президента Филиппин Родриго Дутерте.
Помимо автомобилей, были также раздавлены мотоциклы Harley Davidson.
Суммарная стоимость уничтоженных автомобилей оценена в 6,5 миллионов долларов.
Читайте также: В Сети показали уничтожение опорного пункта боевиков на Донбассе. Видео
Меры главы страны отличаются экстравагантностью, однако их основная цель - демонстрация "жесткой позиции против незаконного импорта".
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