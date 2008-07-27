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Раздел: Видеоновости  
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В Сети показали уничтожение спорткаров чиновников. Видео

В Сети показали уничтожение спорткаров чиновников. ВидеоЦелью данной меры является борьба с коррупцией и контрабандой.

К этим мерам прибегнул президент Филиппин Родриго Дутерте. Бульдозерами были раздавлены спорткары Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В Сети появилось видео с уничтожением роскошных суперкаров Porsche, Lamborghini и Mercedes Benz бульдозером. Процедура была проведена по распоряжению президента Филиппин Родриго Дутерте.

Помимо автомобилей, были также раздавлены мотоциклы Harley Davidson.

Суммарная стоимость уничтоженных автомобилей оценена в 6,5 миллионов долларов.

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Меры главы страны отличаются экстравагантностью, однако их основная цель - демонстрация "жесткой позиции против незаконного импорта".

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 Теги: Видео, спорткар, чиновник

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Сегодня, 18:56 » Автор: Едгар Букмирза
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