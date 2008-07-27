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Раздел: Видеоновости  
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В украинском суде группа людей пела гимн СССР. Видео

В украинском суде группа людей пела гимн СССР. ВидеоОдиозные люди также утверждали, что они - граждане якобы существующего СССР.

В судебном зале Центрально-Городского районного суда группа неизвестных утверждала, что такой страны как Украина не существует, они являются гражданами СССР и пели гимн СССР прямо в судебном заседании.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0564.ua.

В Центрально-Городском райсуде судьей Онопченко рассматривается уголовное дело, касающееся сбыта наркотиков. Сейчас судебный процесс находится на этапе допроса свидетелей.

По информации читателя, группа граждан "ворвалась" в зал прямо во время заседания.

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Поскольку на видео не слышно замечания судьи, можно предположить, что он в совещательной комнате, а значит в судебном заседании объявлен перерыв.

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 Теги: видео, СССР, Украина

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Сегодня, 21:13 » Автор: Едгар Букмирза
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