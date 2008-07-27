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В украинском суде группа людей пела гимн СССР. Видео
Одиозные люди также утверждали, что они - граждане якобы существующего СССР.
В судебном зале Центрально-Городского районного суда группа неизвестных утверждала, что такой страны как Украина не существует, они являются гражданами СССР и пели гимн СССР прямо в судебном заседании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0564.ua.
В Центрально-Городском райсуде судьей Онопченко рассматривается уголовное дело, касающееся сбыта наркотиков. Сейчас судебный процесс находится на этапе допроса свидетелей.
По информации читателя, группа граждан "ворвалась" в зал прямо во время заседания.
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Поскольку на видео не слышно замечания судьи, можно предположить, что он в совещательной комнате, а значит в судебном заседании объявлен перерыв.
В судебном зале Центрально-Городского районного суда группа неизвестных утверждала, что такой страны как Украина не существует, они являются гражданами СССР и пели гимн СССР прямо в судебном заседании.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 0564.ua.
В Центрально-Городском райсуде судьей Онопченко рассматривается уголовное дело, касающееся сбыта наркотиков. Сейчас судебный процесс находится на этапе допроса свидетелей.
По информации читателя, группа граждан "ворвалась" в зал прямо во время заседания.
Читайте также: В Словакии для российской хоккейной команды включили гимн СССР. Видео
Поскольку на видео не слышно замечания судьи, можно предположить, что он в совещательной комнате, а значит в судебном заседании объявлен перерыв.
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