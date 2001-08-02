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Во Львове прошел "парад" девушек в красных бикини. Видео
25 девушек ходили по городу в одних купальниках.
В центре Львова состоялось мероприятие, которое разделило львовян на несколько лагерей. Одни говорят, что то, что по центру города прошли 25 девушек в купальниках - это гораздо лучше, чем гей-парад, другие же видят в этом мероприятии пропаганду секс-туризма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Львів.
Девушки собрались у памятника Даниилу Галицкому. Уже в начале акции было слышно голоса пенсионеров, которым явно не нравились сексуальные львовянки. Участницы шествия двинулись по улице Галицкой до Площади Рынок.
Там сфотографировались на фоне львовской Ратуши и пошли к памятнику Тарасу Шевченко. А уже от Кобзаря двинулись до львовского оперного театра.
А после этого вышли на проезжую часть улицы, чем вызвали фурор у водителей, которые считали своим долгом посигналить, или просто свистнуть.
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В конце акции девушки помахали флагами возле одного из ночных клубов. После этого их забрал лимузин.
В центре Львова состоялось мероприятие, которое разделило львовян на несколько лагерей. Одни говорят, что то, что по центру города прошли 25 девушек в купальниках - это гораздо лучше, чем гей-парад, другие же видят в этом мероприятии пропаганду секс-туризма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Львів.
Девушки собрались у памятника Даниилу Галицкому. Уже в начале акции было слышно голоса пенсионеров, которым явно не нравились сексуальные львовянки. Участницы шествия двинулись по улице Галицкой до Площади Рынок.
Там сфотографировались на фоне львовской Ратуши и пошли к памятнику Тарасу Шевченко. А уже от Кобзаря двинулись до львовского оперного театра.
А после этого вышли на проезжую часть улицы, чем вызвали фурор у водителей, которые считали своим долгом посигналить, или просто свистнуть.
Читайте также: Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео
В конце акции девушки помахали флагами возле одного из ночных клубов. После этого их забрал лимузин.
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