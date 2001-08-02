» » Во Львове прошел "парад" девушек в красных бикини. Видео
Раздел: Видеоновости  
0

Во Львове прошел "парад" девушек в красных бикини. Видео

Во Львове прошел "парад" девушек в красных бикини. Видео 25 девушек ходили по городу в одних купальниках.

В центре Львова состоялось мероприятие, которое разделило львовян на несколько лагерей. Одни говорят, что то, что по центру города прошли 25 девушек в купальниках - это гораздо лучше, чем гей-парад, другие же видят в этом мероприятии пропаганду секс-туризма, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Depo.Львів.

Девушки собрались у памятника Даниилу Галицкому. Уже в начале акции было слышно голоса пенсионеров, которым явно не нравились сексуальные львовянки. Участницы шествия двинулись по улице Галицкой до Площади Рынок.

Там сфотографировались на фоне львовской Ратуши и пошли к памятнику Тарасу Шевченко. А уже от Кобзаря двинулись до львовского оперного театра.

А после этого вышли на проезжую часть улицы, чем вызвали фурор у водителей, которые считали своим долгом посигналить, или просто свистнуть.

Читайте также: Мужчина умер от приступа во время поездки на велосипеде. Видео

В конце акции девушки помахали флагами возле одного из ночных клубов. После этого их забрал лимузин.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Львов, девушки

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 02:15 » Автор: Евгений Шевченко
     371
     0

Похожие новости по теме

"Женский день": как прошел самый масштабный протест девушек в Турции. Видео

Женщины вышли на улицы чтобы отстоять свои права.

Кадры факельного шествия в честь Романа Шухевича во Львове. Видео Кадры факельного шествия в честь Романа Шухевича во Львове. Видео

В мероприятии приняли участие около двух тысяч человек.

Зрелищный парад вышиванок во Львове. Видео Зрелищный парад вышиванок во Львове. Видео

Более 200 активистов приняли участие во львовском параде вышиванок.

На Донетчине прошел марш в честь Степана Бандеры. Видео На Донетчине прошел марш в честь Степана Бандеры. Видео

Это первое в истории Славянска факельное шествие в честь дня рождения руководителя ОУН.

Ветераны УПА прошли Маршем славы во Львове. Видео Ветераны УПА прошли Маршем славы во Львове. Видео

Шествие прошло с площади Таможенной по центральным улицам Львова к городской ратуше.

Также советуем посмотреть


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх