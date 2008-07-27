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Украинский боксер зачитал собственное патриотичное стихотворение. Видео

Украинский боксер зачитал собственное патриотичное стихотворение. ВидеоМужчина не скрывает своих эмоций.

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик прочитал собственное стихотворение на украинском языке, посвященное Украине. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на facenews.

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"Я написал это стихотворение 2 января этого года, в 1 час 27 минут, незадолго до боя с Бриедисом", - отметил Усик.

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 Теги: Усик, стих, видео

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