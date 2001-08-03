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В Великобритании родился уникальный носорог. Видео

В Великобритании родился уникальный носорог. ВидеоВсего в мире осталось 650 представителей восточного черного носорога.

В британском Честерском зоопарке родился детеныш редкого восточного черного носорога, представителей которого осталось всего 650 на Земле, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Детеныш редкого восточного черного носорога родился в Честерском зоопарке в Великобритании.

Посетители зоопарка получили возможность понаблюдать за первыми шагами носорога редкого вида.

По словам сотрудников зверинца, малыш и его мама 12-летняя Малинди чувствуют себя хорошо.

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Всего в мире осталось 650 представителей восточного черного носорога.

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 Теги: носорог, Великобритания

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Сегодня, 04:53 » Автор: Татьяна Ларина
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