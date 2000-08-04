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В России заметили падение метеорита. Видео

В России заметили падение метеорита. ВидеоПадение в атмосфере Земли было хорошо видно.

В субботу, 4 августа, в Сургуте (Россия) упал метеорит.

Видео падения метеорита, снятое очевидцами, опубликовали на Telegram-канале Mash, пишет Хроника.инфо со ссылкой на apostrophe.ua.

"Сегодня в Сургуте упал метеорит. Вопреки комментариям оператора, он не рухнул, а скорее тихо приземлился. Добро пожаловать на Землю", - говорится в подписи к видео.

Отмечается, что падение космического тела и момент сгорания его в атмосфере Земли было хорошо видно. Полет огненного шара успели заснять жители Сургута.

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О пострадавших или погибших в результате падения метеорита не сообщается. Также неизвестно, долетели ли его обломки до Земли, или он весь сгорел в плотных слоях атмосферы.

Осторожно, ненормативная лексика!


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 Теги: Видео, метеорит, Россия

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Сегодня, 19:04 » Автор: Едгар Букмирза
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