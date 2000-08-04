В Днепре мужчина бегал с гранатой без чеки. Видео

Оказалась, что граната была без запала, но бывшего участника АТО, который "подшутил" над другом, задержали.



В воскресенье, 5 августа, в Днепре на улице Илларионовской задержали мужчину, который бегал с гранатой без чеки, сообщает интернет-издание



Полицейские выяснили, что у боеприпаса выдернута чека, а у мужчины практически не осталось сил, чтобы удерживать спусковой механизм. Как оказалось, гранату в руку мужчине вложил приятель, затем он выдернул чеку и скрылся вместе с нею с места происшествия.



"Патрульный 2-го взвода 3-й роты 2-го батальона Александр Цуканов обхватил руки обессилевшего мужчины. Но даже вдвоем им было тяжело удерживать боеприпас. Поэтому полицейские решили скрепить руки скотчем и ждать приезда взрывотехников" - говорится в сообщении.



В районе ЧП перекрыли движение, однако на месте происшествия собрались толпы зевак.



Прибывшие на место инцидента взрывотехники выяснили, что граната не представляет опасности. Внешне ее корпус был похож на боевую Ф-1, однако внутри не оказалось взрывчатого вещества.



Как выяснили правоохранители, граната в руке у мужчины оказалась в результате конфликта с товарищем, который недавно вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. Вместо мобильного телефона бывший атошник вручил товарищу гранату, сорвал чеку и убежал.



Оставшись с опасным боеприпасом, мужчина стал звать на помощь и просил вызвать полицию. На вызов приехали несколько патрульных экипажей, рядом дежурили медики и бригада ГСЧС. Всем патрульным, которые находились в эпицентре событий, выдали дополнительные средства защиты.



Читайте также: Кадры сильного града во Львовской области. Видео



Вскоре силовики задержали мужчину, который выдернул чеку.







Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter В воскресенье, 5 августа, в Днепре на улице Илларионовской задержали мужчину, который бегал с гранатой без чеки, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Информатор Полицейские выяснили, что у боеприпаса выдернута чека, а у мужчины практически не осталось сил, чтобы удерживать спусковой механизм. Как оказалось, гранату в руку мужчине вложил приятель, затем он выдернул чеку и скрылся вместе с нею с места происшествия."Патрульный 2-го взвода 3-й роты 2-го батальона Александр Цуканов обхватил руки обессилевшего мужчины. Но даже вдвоем им было тяжело удерживать боеприпас. Поэтому полицейские решили скрепить руки скотчем и ждать приезда взрывотехников" - говорится в сообщении.В районе ЧП перекрыли движение, однако на месте происшествия собрались толпы зевак.Прибывшие на место инцидента взрывотехники выяснили, что граната не представляет опасности. Внешне ее корпус был похож на боевую Ф-1, однако внутри не оказалось взрывчатого вещества.Как выяснили правоохранители, граната в руке у мужчины оказалась в результате конфликта с товарищем, который недавно вернулся из зоны боевых действий на Донбассе. Вместо мобильного телефона бывший атошник вручил товарищу гранату, сорвал чеку и убежал.Оставшись с опасным боеприпасом, мужчина стал звать на помощь и просил вызвать полицию. На вызов приехали несколько патрульных экипажей, рядом дежурили медики и бригада ГСЧС. Всем патрульным, которые находились в эпицентре событий, выдали дополнительные средства защиты.Вскоре силовики задержали мужчину, который выдернул чеку.



