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Раздел: Видеоновости  
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Момент взрыва iPhone 6 сняли на камеру. Видео

Момент взрыва iPhone 6 сняли на камеру. ВидеоСмартфон взорвался у жительницы Китая на передней панели авто после того, как она забрала его с ремонта.

Китаянка заменила в своем iPhone 6 аккумулятор. Через некоторое время после того, как девушка забрала гаджет из мастерской он взорвался и загорелся. Об этом сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

На ролике запечатлен момент, как жительница Китая положила iPhone на переднюю панель автомобиля. Неожиданно гаджет взорвался и покрылся пламенем. От неожиданности девушка начала кричать.

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Как оказалось, причиной взрыва стал некачественный аккумулятор, который ей поставили на замену старой детали.

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 Теги: iPhone 6, взрыв, видео

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Сегодня, 18:00 » Автор: Богдан Процив
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