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В Крыму жестоко избили бывшего главу правительства. Видео
Франчук был главой крымского правительства с 1994 по 1996 год.
В Крыму в частном доме избили и ограбили бывшего крымского премьер-министр Анатолия Франчука, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, в его дом около двух часов ночи ворвались примерно три человека, но сколько было точно, в темноте он не сумел разглядеть и предположил, что нападавших было больше.
Они связали ему руки и ноги, а затем избили. Бывший крымский премьер сказал, что затем на тряпку вылили "какую-то жидкость", положили ему на лицо, после чего он потерял сознание.
Франчук отметил, что во время своих действий нападавшие не разговаривали, а единственная фраза, которую он услышал, была, что они хотят отдохнуть и им нужны деньги.
Франчука нашел утром водитель, который пришел на работу.
Он сказал, что из сейфов было украдено около одного миллиона рублей, 137 тысяч долларов и "много золота", которое принадлежало его жене, умершей пять лет назад.
Франчук отметил, что обратился в больницу и написал заявление в полицию. На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Ялте в разгар ссоры пьяный молодой человек облил свою девушку бензином и поджег.
Франчук был главой крымского правительства с 1994 по 1996 год, а с 1995 по 2006 год - народным депутатом Верховной Рады. Кроме того, с апреля по октябрь 1994 года он занимал должность министра по управлению государственными предприятиями Крыма.
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С 1997 по 1998 год он был председателем Совета министров Крыма, а затем с 2000 по 2007 год - председателем наблюдательного совета АО Крымгаз.
В Крыму в частном доме избили и ограбили бывшего крымского премьер-министр Анатолия Франчука, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По его словам, в его дом около двух часов ночи ворвались примерно три человека, но сколько было точно, в темноте он не сумел разглядеть и предположил, что нападавших было больше.
Они связали ему руки и ноги, а затем избили. Бывший крымский премьер сказал, что затем на тряпку вылили "какую-то жидкость", положили ему на лицо, после чего он потерял сознание.
Франчук отметил, что во время своих действий нападавшие не разговаривали, а единственная фраза, которую он услышал, была, что они хотят отдохнуть и им нужны деньги.
Франчука нашел утром водитель, который пришел на работу.
Он сказал, что из сейфов было украдено около одного миллиона рублей, 137 тысяч долларов и "много золота", которое принадлежало его жене, умершей пять лет назад.
Франчук отметил, что обратился в больницу и написал заявление в полицию. На место происшествия приезжали сотрудники правоохранительных органов.
Ранее в Ялте в разгар ссоры пьяный молодой человек облил свою девушку бензином и поджег.
Франчук был главой крымского правительства с 1994 по 1996 год, а с 1995 по 2006 год - народным депутатом Верховной Рады. Кроме того, с апреля по октябрь 1994 года он занимал должность министра по управлению государственными предприятиями Крыма.
Читайте также: Астрономы показали, как выглядит "прозрачная" галактика. Видео
С 1997 по 1998 год он был председателем Совета министров Крыма, а затем с 2000 по 2007 год - председателем наблюдательного совета АО Крымгаз.
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