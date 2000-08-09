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Трогательные кадры: вьетнамский мальчик спас утку. Видео

Трогательные кадры: вьетнамский мальчик спас утку. Видео Ребенок не дал матери зарезать птицу.

В интернете набирает популярность видео с маленьким мальчиком из вьетнамской провинции Ламдонг, который свои телом заслонил любимую утку от мамы, собиравшейся приготовить птицу на обед, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на FaceNews.

Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Женщина несколько раз подходила к утке с тесаком в руке, чтобы отрубить ей голову. Однако малыш отказался покинуть любимицу и мать была вынуждена отступить.

Неизвестно, попала ли все-таки утка на стол, но поступок мальчика растрогал пользователей сети. Его сравнивают с главным героем детской сказки Сельмы Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями», который несколько раз спасал жизнь своего пернатого друга.

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«У малыша золотое сердце», «Добрый малый», – пишут пользователи сети в комментариях.

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 Теги: Вьетнам, мальчик, утка

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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