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Раздел: Видеоновости  
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В Харькове авто полицейских влетело в скорую помощь. Видео

В Харькове авто полицейских влетело в скорую помощь. ВидеоАвария случилась ночью на перекрестке

В Харькове в темное время суток на улице Веринской автомобиль патрульной полиции протаранил автомобиль скорой помощи. Соответствующее видео опубликовало сообщество Харьков LIVE в Facebook, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

На кадрах видно, что автомобиль полицейских на перекрестке въехал в левое крыло автомобиля скорой помощи.

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Напомним, под Киевом на Петропавловской Борщаговке произошло необычное ДТП: машина патрульной службы полиции упала в реку Нивка. Машина оказалась в воде во время преследования мопеда. Позже стало известно, что при этом погиб полицейский Андрей Стойко, который прошел Майдан и Иловайск.

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 Теги: Харьков, ДТП

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Сегодня, 12:08 » Автор: Татьяна Ларина
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