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Белорусская спортсменка пробежала марафон с лицом в крови. Видео

Белорусская спортсменка пробежала марафон с лицом в крови. ВидеоУ легкоатлетки открылось кровотечение из носа прямо во время забега

Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы в Берлине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.

Время победительницы – 2 часа 26 минут 22 секунды. Серебро у француженки Клеманс Кальвен (2:26.28), бронза у чешки Эвы Врабцовой-Нывльтовой (2:26.31).

Едва ли не четверть дистанции Ольге Мазуренок пришлось бороться с кровотечением из носа. Кровь пошла примерно на отметке 10 км, представители медперсонала на ходу пытались помочь белоруске, передавали ей салфетки и воду, но долгое время справиться с проблемой не удавалось, и она бежала с окровавленным лицом.

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Примерно к отметке 17 км кровотечение остановилось.

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 Теги: марафон, Спортсменка

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Сегодня, 15:17 » Автор: Татьяна Ларина
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