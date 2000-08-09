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Белорусская спортсменка пробежала марафон с лицом в крови. Видео
У легкоатлетки открылось кровотечение из носа прямо во время забега
Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы в Берлине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Время победительницы – 2 часа 26 минут 22 секунды. Серебро у француженки Клеманс Кальвен (2:26.28), бронза у чешки Эвы Врабцовой-Нывльтовой (2:26.31).
Едва ли не четверть дистанции Ольге Мазуренок пришлось бороться с кровотечением из носа. Кровь пошла примерно на отметке 10 км, представители медперсонала на ходу пытались помочь белоруске, передавали ей салфетки и воду, но долгое время справиться с проблемой не удавалось, и она бежала с окровавленным лицом.
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Примерно к отметке 17 км кровотечение остановилось.
Белоруска Ольга Мазуренок выиграла марафон на чемпионате Европы в Берлине, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Сегодня.
Время победительницы – 2 часа 26 минут 22 секунды. Серебро у француженки Клеманс Кальвен (2:26.28), бронза у чешки Эвы Врабцовой-Нывльтовой (2:26.31).
Едва ли не четверть дистанции Ольге Мазуренок пришлось бороться с кровотечением из носа. Кровь пошла примерно на отметке 10 км, представители медперсонала на ходу пытались помочь белоруске, передавали ей салфетки и воду, но долгое время справиться с проблемой не удавалось, и она бежала с окровавленным лицом.
Читайте также: Белорусская группа покорила соцсети украинской песней. Видео
Примерно к отметке 17 км кровотечение остановилось.
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