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Создатели новой украинской комедии показали ее трейлер. Видео

Создатели новой украинской комедии показали ее трейлер. Видео Премьера картины состоится 27 сентября.

В сети появился трейлер музыкально-комедийного боевика "Благородные бродяги" - история львовских батяр, которым пришлось спасать мир, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на МультиКино.

Видеоролик был опубликован на YouTube-канале Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Действия разворачиваются во Львове в 1938-1939 годах. Главные герои - Мирек и Бодя - вынуждены стать опекунами девушки Христе, которая осталась сиротой. После этого героев начинают преследовать представители НКВД и нацисты.

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В ролях снялись Юрий Хвостенко, Ирина Гришак, Иван Шаран, Павел Кружнов и другие. Режиссером выступил Александр Березань.

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 Теги: комедия, трейлер

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Сегодня, 05:26 » Автор: Евгений Шевченко
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