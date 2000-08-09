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В Германии показали Mercedes мощностью 900 л.с. Видео

В Германии показали Mercedes мощностью 900 л.с. Видео Модификации подверглась модель E-Class Estate.

Предыдущее поколение Mercedes-Benz E-Class Estate не только отличный автомобиль для поездок в IKEA или за детьми в школу, он также очень неплох в дрэге. В данном видеоролике вы увидите доработанную версию и без того очень мощного E63 AMG, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.

Даже в "стоке" его 5.5-литровый V8 выдает 525 или 577 лошадиных сил у AMG E63 и E63S, соответственно. Но кому-то этого оказалось недостаточно, и некое неназванное тюнинг-ателье дополнило его турбокомпрессором и модифицированным блоком управления двигателем. В результате получилась мощность около 900 лошадиных сил, а это больше, чем у Lamborghini Aventador S или Ferrari 812 Superfast.

Хотя внешне о проведенных доработках под капотом этого Mercedes-AMG E63 Estate можно судить только по нестандартным колесным дискам. Но стоит водителю нажать кнопку запуска двигателя, как всё вокруг заполняется хищным рыком доработанной выхлопной системы. Тогда становится понятно, что перед вами не самый обычный E63 AMG.

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Видео сняли на аэродроме в Германии во время любительских заездов на скорость по прямой. Дистанцию в 1/2 мили (804 метра) доработанный универсал преодолел за 18 секунд, достигнув скорости свыше 260 км/ч.

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 Теги: Mercedes, видео

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Сегодня, 07:20 » Автор: Евгений Шевченко
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