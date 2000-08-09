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В Бухаресте полицейские избили туристов из Израиля. Видео

В Бухаресте полицейские избили туристов из Израиля. ВидеоПолицейские избили израильских туристов, подумав что они протестующие.

Израильские туристы вышли из машины возле отеля, но жандармерия подумала, что они являются протестующими и повалила их на землю.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Израильтяне пытались показать свои паспорта и доказать, что они являются иностранными гражданами.

Позже никто даже не извинился за этот инцидент.

“Учитывая данные, которые мы имеем в настоящее время, кажется, что невинные израильские туристы были очень близки к месту, где происходили сильные столкновения между протестующими и властями в пятницу вечером, идя с такси от отеля, в ресторан в Бухаресте. Их остановили, вытащили из машины и, несмотря на демонстрацию иностранных паспортов и объяснив, что они не имеют никакого отношения к происходящим событиям, были избиты правоохранительными органами”, – сообщили в посольстве Израиля.

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В посольстве добавили, что туристы подадут на полицейских в суд.

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 Теги: Румыния, избиение туристов

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Сегодня, 17:47 » Автор: Ирина Шевченко
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