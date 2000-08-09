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ОБСЕ показала видео тайных конвоев из РФ в Донбасс. Видео
Посреди ночи колонна из 8 грузовиков въехала в Украину.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментирвал видео, снятое беспилотником миссии ОБСЕ, как конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России через неподконтрольный участок границы. Таким образом, считает Волкер, РФ поддерживает боевые действия в Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"На этих кадрах, снятых специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу", - написал он.
Он считает, что "это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира в Украине".
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В отчете миссии ОБСЕ говорится, что ее БПЛА зафиксировал, как посреди ночи колонна из 8 грузовиков въехала в Украину и выехала из нее по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений. По данным миссии, это было 7 августа.
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер прокомментирвал видео, снятое беспилотником миссии ОБСЕ, как конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России через неподконтрольный участок границы. Таким образом, считает Волкер, РФ поддерживает боевые действия в Донбассе.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.
"На этих кадрах, снятых специальной мониторинговой миссией ОБСЕ, конвои грузовиков незаконно въезжают в Украину из России. Напомним, действия России заблокировали эффективную работу миссии по мониторингу границы, и российские силы постоянно препятствуют СММ ОБСЕ посещать границу", - написал он.
Он считает, что "это еще один способ, которым Россия намеренно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, несмотря на международные усилия, направленные на поддержание мира в Украине".
Читайте также: ОБСЕ показала видео перестрелки вблизи Донецкой фильтровальной станции. Видео
В отчете миссии ОБСЕ говорится, что ее БПЛА зафиксировал, как посреди ночи колонна из 8 грузовиков въехала в Украину и выехала из нее по грунтовой дороге в районе, где нет погранично-пропускных сооружений. По данным миссии, это было 7 августа.
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