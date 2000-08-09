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Аргентинские футболистки отличились массовой дракой во время матча. Видео

Аргентинские футболистки отличились массовой дракой во время матча. ВидеоВ больницу попали сразу четыре девушки.

Встреча между футболистками аргентинских клубов «Университарио» и «Либертад» завершилась массовой дракой.

Видео опубликовано на YouTube-канале Ponele, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.

Причиной инцидента стало несогласие тренера «Либертад» с решением арбитра, который назначил пенальти в ворота его команды. Одна из футболисток «Университарио» начала кричать на наставника соперниц.

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В словесную перепалку присоединились и игроки «Либертад», после чего началась драка.

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 Теги: футболистки, драка

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Сегодня, 10:26 » Автор: Ирина Шевченко
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