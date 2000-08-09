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Аргентинские футболистки отличились массовой дракой во время матча. Видео
В больницу попали сразу четыре девушки.
Встреча между футболистками аргентинских клубов «Университарио» и «Либертад» завершилась массовой дракой.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ponele, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Причиной инцидента стало несогласие тренера «Либертад» с решением арбитра, который назначил пенальти в ворота его команды. Одна из футболисток «Университарио» начала кричать на наставника соперниц.
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В словесную перепалку присоединились и игроки «Либертад», после чего началась драка.
Встреча между футболистками аргентинских клубов «Университарио» и «Либертад» завершилась массовой дракой.
Видео опубликовано на YouTube-канале Ponele, передает Хроника.инфо со ссылкой на Главком.
Причиной инцидента стало несогласие тренера «Либертад» с решением арбитра, который назначил пенальти в ворота его команды. Одна из футболисток «Университарио» начала кричать на наставника соперниц.
Читайте также: В США наводнение смыло машины из автосалона. Видео
В словесную перепалку присоединились и игроки «Либертад», после чего началась драка.
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