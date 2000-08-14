Поджигатели сожгли десятки автомобилей в Швеции. Видео

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Под угрозой пожара оказались несколько жилых домов и два магазина.

Второй день в Стокгольме не утихают подростковые беспорядки. Хулиганы поджигают автомобили и швыряют камни в полицейских. Вечером в понедельник начались и продолжались до утра вторника. Погромы проходили в отдалённом районе Хасби на севере города. Начало беспорядков зафиксировали в воскресенье вечером, примерно 40 молодых