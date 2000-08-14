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Поджигатели сожгли десятки автомобилей в Швеции. Видео
Синхронные поджоги были осуществлены в восьми разных районах.
По стране прокатилась волна поджогов автомобилей. Соцсети изобилуют снятыми на телефон видео, где во дворах полыхает сразу по нескольку машин. Но перед этим между ними сновали подозрительные молодые люди в капюшонах и масках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В преддверии национальных выборов, которые пройдут в Швеции в следующем месяце, общество обеспокоено активизировавшимися бандами поджигателей автомобилей. В понедельник вечером в шведских городах Гетеборге, Тролльхеттане и Фалькенберге подожжено или разбито вандалами порядка ста автомобилей. Несколько машин сгорело и в Стокгольме. Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен считает, что действия поджигателей выглядели организованными и были похожи на какую-то военную операцию.
Полицейские недоумевают, что могло вызвать столь массированную атаку на автомобили, хотя правоохранители подтвердили, что поджоги совершены бандами молодчиков, численность которых в настоящее время уточняется. Молодые люди были подготовлены и действовали почти одновременно - есть мнение, что скоординированное нападение планировалось через соцсети. Пожары вспыхнули около 21 часа по местному времени, а около полуночи были уже потушены.
Удалось задержать нескольких подозрительных молодых людей, которые находились рядом с местами происшествия в Тролльхеттане. Но у полиции нет четких доказательств, что они причастны к поджогам.
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Жители домов, выглядывавшие в окна незадолго до начала пожаров, замечали одетых в черные спортивные костюмы людей в масках и капюшонах и утверждают, что все это выглядело организованной акцией. В полиции рассказали, что позже на одной из прилегающих к автостоянке улиц нашли целый ящик с «коктейлями Молотова».
По стране прокатилась волна поджогов автомобилей. Соцсети изобилуют снятыми на телефон видео, где во дворах полыхает сразу по нескольку машин. Но перед этим между ними сновали подозрительные молодые люди в капюшонах и масках, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на AvtoDream.
В преддверии национальных выборов, которые пройдут в Швеции в следующем месяце, общество обеспокоено активизировавшимися бандами поджигателей автомобилей. В понедельник вечером в шведских городах Гетеборге, Тролльхеттане и Фалькенберге подожжено или разбито вандалами порядка ста автомобилей. Несколько машин сгорело и в Стокгольме. Премьер-министр Швеции Стефан Лофвен считает, что действия поджигателей выглядели организованными и были похожи на какую-то военную операцию.
Полицейские недоумевают, что могло вызвать столь массированную атаку на автомобили, хотя правоохранители подтвердили, что поджоги совершены бандами молодчиков, численность которых в настоящее время уточняется. Молодые люди были подготовлены и действовали почти одновременно - есть мнение, что скоординированное нападение планировалось через соцсети. Пожары вспыхнули около 21 часа по местному времени, а около полуночи были уже потушены.
Удалось задержать нескольких подозрительных молодых людей, которые находились рядом с местами происшествия в Тролльхеттане. Но у полиции нет четких доказательств, что они причастны к поджогам.
Читайте также: Камера наблюдения сняла самую неудачную попытку ограбления. Видео
Жители домов, выглядывавшие в окна незадолго до начала пожаров, замечали одетых в черные спортивные костюмы людей в масках и капюшонах и утверждают, что все это выглядело организованной акцией. В полиции рассказали, что позже на одной из прилегающих к автостоянке улиц нашли целый ящик с «коктейлями Молотова».
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