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В Сети показали последствия ночной непогоды в Киеве. Видео

В Сети показали последствия ночной непогоды в Киеве. Видео Столицу затопил огромный ливень.

Сегодня около 3:00 ночи на Киев обрушились дожди, град и мощнейшие грозы, после которых в некоторых районах города, были локальные подтопления - стоки не справлялись с объемом прибывающей воды, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Комментарии.

Лужи за считанные минуты достигли глубины нескольких десятков сантиметров, деревья наклонились на 45 градусов, многие из них попадали. Но всего за 15 минут все успокоилось. Частично затопило даже подземный переход у Бессарабского рынка.

Сильный ветер оборвал ветки деревьев, провода и рекламу. Прямо на Крещатике в воде застряло авто.

«На Подоле что-то страшное было», «Я еще такого ливня не видела, это ужас», «На Дарнице жесть», «Тататрка жесть такая же. Реки текли! Деревья гнуло к земле», - пишут пользователи.

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Также они отмечают, что столица становится похож на Венецию. Накануне синоптики предупреждали, что высока вероятность того, что над Киевом пройдут дожди и грозы



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 Теги: Киев, ливень

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Сегодня, 08:59 » Автор: Евгений Шевченко
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