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В киевском суде произошла потасовка с участием адвокатов Януковича. Видео

В киевском суде произошла потасовка с участием адвокатов Януковича. ВидеоСердюку помяли документы.

В Оболонском районном суде, который рассматривает дело о государственной измене бывшего президента Виктора Януковича, произошла потасовка.

Это случилось на заседании 16 августа, передает Хроника.инфо со ссылкой на УП.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк в очередной раз заявил, что суд и прокуратура пытаются ускорить процесс. По его словам, бесплатный адвокат Юрий Рябовол, которого выделили Януковичу на прошлом заседании, не вправе представлять его интересы в суде.

Также Сердюк резюмировал, что Янукович отказался от услуг защитника, предоставленного государством.

Председательствующий судья Владислав Девятко сказал, что адвокаты пытаются сорвать заседание и не хотят участвовать в процессе.
Суд после этого объявил перерыв на 15 минут и попросил правоохранителей обеспечить порядок в судебном заседании.

Во время перерыва в коридоре суда случилась потасовка между мужчиной, который представился "начальником Оболонской полиции" и Сердюком. До заседания хотели не допустить адвоката Рябовола, и часть адвокатов, нанятых Януковичем.

Сердюк сказал, что к нему применили силу и смяли, порвали ему документы.

"Вчера в суд поступило заявление от Януковича, о том, что он отказывается от адвоката Рябовола. Он не доверяет этому защитнику", - заявил судья Девятко.

По словам Рябовола, он направил соответствующее заявление о том, что Янукович отказался от его услуг в центр оказания безвозмездной помощи и ждет ответа.

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В свою очередь, прокуроры по делу, назвали события на заседании суда и за его пределами во время перерыва "цирком".

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 Теги: адвокаты Януковича, драка

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Сегодня, 12:14 » Автор: Ирина Шевченко
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