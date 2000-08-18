Раздел: Видеоновости
В Сети показали подборку гонок пассажирских автобусов. Видео
Водители часто соревнуются на дороге в погоне за количеством пассажиров.
Аварийность на маршрутках просто зашкаливает, о чем свидетельствует печальная статистика. Однако и на больших городских автобусах, бывает, ездят очень и очень даже опасно. Такие бесшабашные водители ставят под угрозу жизнь десятков пассажиров, а также жизнь других участников движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Настоящие гонки на городских бусах можно увидеть в российской глубинке, о чем свидетельствует душераздирающие кадры с видеорегистраторов. Просто в голове не укладывается, что же вытворяют эти так называемые водители. Двойной обгон, пересечение сплошной осевой, проезд на красный…. И все это на автобусах большой вместимости.
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Особо возмущает видео, где два автобуса со школьниками в салоне устроили соревнования на трассе, кто кого опередит. Детям было весело, хорошо, что в данном случае все закончилось благополучно.
Аварийность на маршрутках просто зашкаливает, о чем свидетельствует печальная статистика. Однако и на больших городских автобусах, бывает, ездят очень и очень даже опасно. Такие бесшабашные водители ставят под угрозу жизнь десятков пассажиров, а также жизнь других участников движения, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на АвтоЦентр.
Настоящие гонки на городских бусах можно увидеть в российской глубинке, о чем свидетельствует душераздирающие кадры с видеорегистраторов. Просто в голове не укладывается, что же вытворяют эти так называемые водители. Двойной обгон, пересечение сплошной осевой, проезд на красный…. И все это на автобусах большой вместимости.
Читайте также: В Германии опрокинулся автобус с пассажирами. Видео
Особо возмущает видео, где два автобуса со школьниками в салоне устроили соревнования на трассе, кто кого опередит. Детям было весело, хорошо, что в данном случае все закончилось благополучно.
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