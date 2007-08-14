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Львовские спасатели освободили из затопленных авто более сотни человек. Видео

Львовские спасатели освободили из затопленных авто более сотни человек. ВидеоВчера в городе выпало 28% месячной нормы осадков.

Сотрудники государственной службы по чрезвычайным ситуациям во Львове вынесли из затопленных автомобилей и маршрутных такси 130 человек, 15 из которых - дети, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Львовской области.

Отмечается, что 17 августа в 17:22 спасателям поступило сообщение о том, что в результате интенсивных осадков произошло подтопление ряда улиц Львова: Железнодорожная, Городецкая, Глубокая, Героев УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальная, Дидушка, Кульпаркивская, Торфяная и Дудаева.

"Вблизи рынка "Привокзальный" спасатели на руках вынесли из подтопленных транспортных средств 77 человек, из них 9 детей", - говорится в сообщении.

В Службе спасения добавляют, что были отбуксированы 9 маршрутных такси и 12 легковых автомобилей.

Кроме этого, спасатели открыли канализационные люки для спуска воды с дорожного полотна, и осуществляли регулирование движения транспортных средств.

"Напряженная ситуация сложилась на ул. Сахарова. Вследствие резкого подъема уровня воды были заблокированы пассажиры маршрутных транспортных средств и легковых автомобилей. Подразделениями ГСЧС Львовщины были эвакуированы 53 человека, из них 6 детей ", - добавили в службе.

Там сообщают, что по состоянию на 20:30 17 августа к ликвидации последствий непогоды были привлечены 72 спасателя и 18 единиц техники. Работа продолжается.

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Вчера в городе выпало 28% месячной нормы осадков.



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 Теги: Львов, потоп

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Сегодня, 10:35 » Автор: Татьяна Ларина
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