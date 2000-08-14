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Пограничники задержали конный караван, напичканный контрабандой. Видео
Мужчины надеялись переправить в Румынию около 20 000 пачек подакцизных сигарет.
На Буковине у государственной границы пограничники задержали конный караван, которым правонарушители пытались переправить почти полсотни ящиков сигарет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Как сообщили в Госпогранслужбе, в ходе реализации опережающей информации на участке отдела «Красноильск» задержаны двое жителей населенного пункта Иживцы. Мужчины на пяти лошадях, под покровом ночи, надеялись переправить в Румынию около 20 000 пачек подакцизных сигарет.
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"Задержать горе-бизнесменов помогла группа реагирования из отдела инспекторов пограничной службы Нижние Петровцы, в которую вошли военнослужащие срочной службы. В настоящее время на буковинцев составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дело будет направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.
На Буковине у государственной границы пограничники задержали конный караван, которым правонарушители пытались переправить почти полсотни ящиков сигарет, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Главное.
Как сообщили в Госпогранслужбе, в ходе реализации опережающей информации на участке отдела «Красноильск» задержаны двое жителей населенного пункта Иживцы. Мужчины на пяти лошадях, под покровом ночи, надеялись переправить в Румынию около 20 000 пачек подакцизных сигарет.
Читайте также: На Закарпатье задержали грузовик с контрабандой сигарет
"Задержать горе-бизнесменов помогла группа реагирования из отдела инспекторов пограничной службы Нижние Петровцы, в которую вошли военнослужащие срочной службы. В настоящее время на буковинцев составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 204-1 КУоАП. Дело будет направлено в суд", - говорится в сообщении ведомства.
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