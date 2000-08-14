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Под Киевом произошло страшное смертельное ДТП. Видео

Под Киевом произошло страшное смертельное ДТП. Видео В результате аварии погибли четыре человека.

На Ирпенской трассе произошло ДТП со смертельным исходом. Погибли 4 человека, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Криминал.

Как сообщают источники, в вечернее время около 18 часов на Ирпенской трассе столкнулись автомобили Suzuki и пикап. В результате превышения скорости автомобиль Suzuki боком вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение. В результате погибли 4 человека, тела которых пришлось извлекать с помощью спасателей.

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На месте работали экипажи спасателей, скорой помощи, патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Уточняются причины и обстоятельства аварии.

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 Теги: Ирпенская трасса, ДТП

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Сегодня, 01:15 » Автор: Евгений Шевченко
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