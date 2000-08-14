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Украинский футболист "отличился" хамским поступком во время матча. Видео

Украинский футболист "отличился" хамским поступком во время матча. ВидеоСелезнев плюнул в соперника.

Украинский футболист плюнул в соперника в чемпионате Турции и получил красную карточку.

Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий за турецкий "Акхисар", в матче против "Ризеспора" заработал удаление за неспортивное поведение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.

На последней минуте первого тайма 33-летний украинец получил прямую красную карточку за плевок в соперника.

Селезнева удалили с поля после просмотра видеоповтора.

Матч закончился со счетом 1:1.

Главный тренер Акхисара Сафет Сушич заявил, что украинского футболиста за плевок в соперника придется наказать.

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"Это была реакция Селезнева на эпизод со стыком, случившимся за 2-3 минуты до удаления. Но теперь все под контролем. Мы получили очко, но понесем наказание и это плохо. К сожалению, нам придется наказать Селезнева. Но это будет показательно для всего турецкого футбола. С системой VAR теперь все под контролем, эта система улучшит наш футбол", - уточнил он.

На видео эпизод с Селезневым - начиная с 1:15.


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 Теги: Евгений Селезнев, скандал

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Сегодня, 11:11 » Автор: Ирина Шевченко
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