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Украинский футболист "отличился" хамским поступком во время матча. Видео
Селезнев плюнул в соперника.
Украинский футболист плюнул в соперника в чемпионате Турции и получил красную карточку.
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий за турецкий "Акхисар", в матче против "Ризеспора" заработал удаление за неспортивное поведение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
На последней минуте первого тайма 33-летний украинец получил прямую красную карточку за плевок в соперника.
Селезнева удалили с поля после просмотра видеоповтора.
Матч закончился со счетом 1:1.
Главный тренер Акхисара Сафет Сушич заявил, что украинского футболиста за плевок в соперника придется наказать.
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"Это была реакция Селезнева на эпизод со стыком, случившимся за 2-3 минуты до удаления. Но теперь все под контролем. Мы получили очко, но понесем наказание и это плохо. К сожалению, нам придется наказать Селезнева. Но это будет показательно для всего турецкого футбола. С системой VAR теперь все под контролем, эта система улучшит наш футбол", - уточнил он.
На видео эпизод с Селезневым - начиная с 1:15.
Украинский футболист плюнул в соперника в чемпионате Турции и получил красную карточку.
Нападающий сборной Украины Евгений Селезнев, выступающий за турецкий "Акхисар", в матче против "Ризеспора" заработал удаление за неспортивное поведение, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на newsone.
На последней минуте первого тайма 33-летний украинец получил прямую красную карточку за плевок в соперника.
Селезнева удалили с поля после просмотра видеоповтора.
Матч закончился со счетом 1:1.
Главный тренер Акхисара Сафет Сушич заявил, что украинского футболиста за плевок в соперника придется наказать.
Читайте также: Испанский футболист отличился фантастическим голом. Видео
"Это была реакция Селезнева на эпизод со стыком, случившимся за 2-3 минуты до удаления. Но теперь все под контролем. Мы получили очко, но понесем наказание и это плохо. К сожалению, нам придется наказать Селезнева. Но это будет показательно для всего турецкого футбола. С системой VAR теперь все под контролем, эта система улучшит наш футбол", - уточнил он.
На видео эпизод с Селезневым - начиная с 1:15.
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