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В Киеве мусульмане с размахом отмечают Курбан-Байрам. Видео

В Киеве мусульмане с размахом отмечают Курбан-Байрам. ВидеоВ столице 3000 мусульман раздавали мясо нуждающимся и молились за Украину.

Во вторник, 21 августа, в Киеве в мечети «Ар-Рахма» по адресу улица Лукьяновская, 46 состоялся большой мусульманский праздник Курбан-Байрам. Больше 3000 мусульман разной национальности собрались в этот день, чтобы помолиться и повеселиться.

Традиционно в этот день верующие идут на праздничный намаз (молитва) в мечети и раздают нуждающимся мясо, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Информатор.

Курбан Байрам - это праздник жертвоприношения, который является частью мусульманского обряда паломничества в Мекку. В этот день мусульмане чтят память пророка Ибрахима, который принес в жертву своего родного сына. Пророк является для них символом терпимости, смирения и покорности Богу.

Праздник отмечается по всему миру. Поскольку дата его проведения зависит от лунного календаря, в разных странах отмечать его могут в разное время. Также в этот день празднования состоялись в Одессе, Полтаве, Харькове, Херсоне, Хмельницком, Запорожье и в других городах по всей Украине. Организовали праздник Духовное управление мусульман в Украине.

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По традиции, на рассвете мусульмане пришли в мечеть к утренней молитве в новой и опрятной одежде. Присутствующие на празднике люди нам рассказали, что молились также и за мир в Украине. После утреннего ритуала в этот день верующие организовывают развлекательную программу: семейный фестиваль, проводят ярмарку восточных сувениров, угощают прихожан вкусностями восточной кухни. Празднования продолжатся еще три дня.

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 Теги: Курбан-Байрам, Киев

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Сегодня, 14:37 » Автор: Ирина Шевченко
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