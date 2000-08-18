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Полиция показала запись с места преступления в Одессе. Видео
Ранее на этом месте произошла стрельба.
В Киевском районе Одессы днем 21 августа произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия, ранив водителя припаркованного авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Предварительно правоохранителями было установлено, что неизвестный подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован с ранениями грудной клетки и предплечья.
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В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины («Покушение на убийство»).
В Киевском районе Одессы днем 21 августа произошла стрельба. Неизвестный открыл огонь из травматического оружия, ранив водителя припаркованного авто, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Факты.
Предварительно правоохранителями было установлено, что неизвестный подбежал к припаркованному автомобилю и несколько раз выстрелил из травматического оружия. Пострадавший был госпитализирован с ранениями грудной клетки и предплечья.
Читайте также: В Сети появился трейлер нового фильма Netflix. Видео
В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 15, ч. 1 ст. 115 УК Украины («Покушение на убийство»).
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