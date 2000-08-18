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В Днепре ликвидировали большой пожар. Видео

В Днепре ликвидировали большой пожар. Видео Огонь бушевал на площади 500 квадратных метров.

Вчера, 21 августа, ориентировочно в 16:19 днепровским спасателям поступила информация о возгорании, которое случилось на улице Калиновой в областном центре, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на dp.oblast.online.

По прибытию на место инцидента, спасатели выяснили, что огнем было охвачено частное домовладение, которое использовалось в качестве оздоровительного комплекса.

Тушение пожара осложняло сильное задымление, поэтому бойцам ГСЧС пришлось работать в специальных устройствах на сжатом воздухе.

Примерно через полтора часа с момента вызова пожар удалось локализовать, а еще через 20 минут полностью потушить.

Общая площадь возгорания составила около 500 квадратных метров.

К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Для тушения пожара были задействованы 24 спасателя ГСЧС на 6 автоцистернах.

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Что стало причиной возникновения возгорания, предстоит установить правоохранительным органам.

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 Теги: Днепр, пожар

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Сегодня, 07:45 » Автор: Евгений Шевченко
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