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Испытатели показали сброс бомбы с американского истребителя. Видео

Испытатели показали сброс бомбы с американского истребителя. Видео F-15 сбросил тактическую ядерную бомбу без боевого заряда.

Сандийские национальные лаборатории выложили в YouTube видео, на котором истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagles сбрасывает ядерную бомбу B61-12, сообщает Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Отмечается, что сброшенная бомба не имела ядерного боевого заряда.

Тестовый сброс прошел 11 июля 2017 года на полигоне Тонопа (Невада). Истребители сбросили две бомбы B61-12 − со средней и малой высот.

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Сандийские национальные лаборатории принадлежат министерству энергетики США и занимаются разработкой, созданием и испытанием неядерных компонентов ядерного оружия.

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 Теги: истребитель, бомба

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Сегодня, 08:37 » Автор: Евгений Шевченко
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