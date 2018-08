Оригинальный кавер на песню "Несе Галя воду" стал хитом Сети. Видео

Украинец Тихон Левченко выпустил собственную версию ролика A-Z Of Music.Суть видео заключается в том, чтобы на каждую букву английского алфавита подобрать определенный музыкальный жанр или инструмент и визуализировать их, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews Основой для A-Z of Music | Ukrainian Edition стала украинская народная песня "несет Галя воду". В ролике ее выполняют детский хор "Жаворонок", рок-группа Detach, коллектив темнокожих госпел-певцов и другие. Классика украинского фольклора звучит в нем на арфе, терменвоксе, ксилофоне, зубовке (духовой инструмент, напоминающий свирель), электронной обработке и тому подобное.Съемки A-Z of Music | Ukrainian Edition состоялись на площади Рынок во Львове, в Днепропетровском доме органной музыки, и в других локациях.Автор и продюсер A-Z of Music | Ukrainian Edition Тихон Левченко известен как музыкант, выступающий за рубежом. На его канале в YouTube можно найти кавер-версии песен ONUKA, Ивана Дорна, Lady Gaga и других.