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Оригинальный кавер на песню "Несе Галя воду" стал хитом Сети. Видео

Оригинальный кавер на песню "Несе Галя воду" стал хитом Сети. ВидеоКлассика украинского фольклора звучит в нем на арфе, терменвоксе, ксилофоне, зубовке.

Украинец Тихон Левченко выпустил собственную версию ролика A-Z Of Music.

Суть видео заключается в том, чтобы на каждую букву английского алфавита подобрать определенный музыкальный жанр или инструмент и визуализировать их, пишет Хроника.инфо со ссылкой на ukranews.

Основой для A-Z of Music | Ukrainian Edition стала украинская народная песня "несет Галя воду". В ролике ее выполняют детский хор "Жаворонок", рок-группа Detach, коллектив темнокожих госпел-певцов и другие. Классика украинского фольклора звучит в нем на арфе, терменвоксе, ксилофоне, зубовке (духовой инструмент, напоминающий свирель), электронной обработке и тому подобное.

Съемки A-Z of Music | Ukrainian Edition состоялись на площади Рынок во Львове, в Днепропетровском доме органной музыки, и в других локациях.

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Автор и продюсер A-Z of Music | Ukrainian Edition Тихон Левченко известен как музыкант, выступающий за рубежом. На его канале в YouTube можно найти кавер-версии песен ONUKA, Ивана Дорна, Lady Gaga и других.

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 Теги: Несе Галя воду, кавер

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Сегодня, 10:04 » Автор: Ирина Шевченко
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