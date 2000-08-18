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Убийство пенсионерки на Одесчине: новые подробности. Видео
Под Одессой задержали подозреваемых в убийстве матери своего друга.
Двое жителей Черноморска (Одесская область) задержаны по подозрению в убийстве 75-летней женщины. Преступление было совершено в июле.
Об этом сообщило сегодня региональное управление полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на viknaodessa.
По данным следствия, мужчины дружили с сыном жертвы. Он упоминал, что мать продала недвижимость и обзавелась крупной суммой денег. Вскоре сын старушки умер. Она жила одна. Приятели не забыли «полезную информацию» и стали изучать жизнь пенсионерки.
Злоумышленники пришли в дом, предполагая, что хозяйки не будет. Однако они ошиблись. Бабушка отказалась отдавать деньги. Решив запугать хозяйку дома, преступник ударил ее – так сильно, что пожилая женщина почти сразу умерла.
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Уголовники скрылись, так и не найдя наличные. 23- и 26-летний задержанные (старший – судимый) сознались в содеянном.
Двое жителей Черноморска (Одесская область) задержаны по подозрению в убийстве 75-летней женщины. Преступление было совершено в июле.
Об этом сообщило сегодня региональное управление полиции, передает Хроника.инфо со ссылкой на viknaodessa.
По данным следствия, мужчины дружили с сыном жертвы. Он упоминал, что мать продала недвижимость и обзавелась крупной суммой денег. Вскоре сын старушки умер. Она жила одна. Приятели не забыли «полезную информацию» и стали изучать жизнь пенсионерки.
Злоумышленники пришли в дом, предполагая, что хозяйки не будет. Однако они ошиблись. Бабушка отказалась отдавать деньги. Решив запугать хозяйку дома, преступник ударил ее – так сильно, что пожилая женщина почти сразу умерла.
Читайте также: Резонансное убийство адвоката в Киеве: новые подробности. Видео
Уголовники скрылись, так и не найдя наличные. 23- и 26-летний задержанные (старший – судимый) сознались в содеянном.
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