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Раздел: Видеоновости  
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Под Харьковом сильный пожар: горит завод. Видео

Под Харьковом сильный пожар: горит завод. ВидеоОгонь потушили только ранним утром.

Под Харьковом загорелся крупный завод, который занимается переработкой пластика.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.

Пожар произошел в ночь на 23 августа около 1:35. На место пожара выехало шесть отделений службы спасения на автоцистернах и 32 спасателей.

Пожарные, прибывшие на место, выяснили, что на площади примерно две тысячи квадратных метров под металлическим навесом горит прессованная пластиковая тара.

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В 4 утра огонь удалось локализовать, а в 7:40 – полностью потушить пожар.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания выясняются.

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 Теги: видео, Харьков, пожар

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Сегодня, 19:11 » Автор: Едгар Букмирза
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Пострадавших в пожаре нет.

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