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Под Харьковом сильный пожар: горит завод. Видео
Огонь потушили только ранним утром.
Под Харьковом загорелся крупный завод, который занимается переработкой пластика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.
Пожар произошел в ночь на 23 августа около 1:35. На место пожара выехало шесть отделений службы спасения на автоцистернах и 32 спасателей.
Пожарные, прибывшие на место, выяснили, что на площади примерно две тысячи квадратных метров под металлическим навесом горит прессованная пластиковая тара.
Читайте также: В России горит медеплавильный завод
В 4 утра огонь удалось локализовать, а в 7:40 – полностью потушить пожар.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания выясняются.
Под Харьковом загорелся крупный завод, который занимается переработкой пластика.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на narodna-pravda.
Пожар произошел в ночь на 23 августа около 1:35. На место пожара выехало шесть отделений службы спасения на автоцистернах и 32 спасателей.
Пожарные, прибывшие на место, выяснили, что на площади примерно две тысячи квадратных метров под металлическим навесом горит прессованная пластиковая тара.
Читайте также: В России горит медеплавильный завод
В 4 утра огонь удалось локализовать, а в 7:40 – полностью потушить пожар.
Погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания выясняются.
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