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В Харькове соседи не дали паралимпийской чемпионке установить пандус. Видео
Женщине отказывали в возможности выехать из дома.
Попасть на улицу для Анны Пашковой – настояний подвиг. Каждый раз женщина вынуждена просить о помощи прохожих, чтобы те помогли ей спуститься по лестнице.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на objectiv.tv.
Анна Пашкова, обладательница бронзовой медали чемпионата мира по фехтованию на колясках:
Как всем нормальным людям, понимаете. Это не то, что я инвалид и мне на улицу не надо выходить. Мне надо ездить на тренировки. Мне надо выходить гулять с ребенком, в магазин.
Сейчас Анна усиленно готовится к очередному чемпионату Европы. Он должен состояться уже в сентябре, поэтому необходимы ежедневные тренировки. Чтобы самостоятельно спускаться по ступеням, женщина решила установить у своего подъезда пандус. Однако, соседи идею не одобрили.
В отчаянии Анна опубликовала на своей странице в Facebook пост о случившемся. Сегодня к подъезду паралимпийской чемпионки пришли неравнодушные харьковчане. Люди возмущены поведением жильцов дома и требуют не препятствовать Анне реализовать право на свободное передвижение.
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Наталья, харьковчанка:
У нее должна быть возможность выйти из дому. Как бы любым удобным способом.
Жительница первого этажа дома Елена Заславская, под окнами которой планируют соорудить пандус, – непоколебима. Женщина защищает клумбу и требует предъявить документы, разрешающие строительство.
Елена Заславская, жительница дома №40 по улице Кричевского:
Земля, которая принадлежит городу согласно документации. Здание принадлежит Циркуновскому сельсовету. И, собственно говоря, кто будет брать на баланс и обслуживать это здание, вот это сооружение – непонятно.
На место конфликта приехали представители власти. Чиновники уверяют: сооружение пандуса не нарушает законодательство.
Владимир Ивлев, зампредседателя администрации Киевского района:
Мы показали постановление Кабинета министров, что никаких разрешительных документов на это не требуется. Никакого отвода земли не требуется по законодательству. Обустройство, так сказать, он не принимается в эксплуатацию.
Жители первого этажа утверждают: готовы идти даже в суд. Тем временем, в горсовете заверили: пандус у Анны будет. Монтаж конструкции уже начался.
Попасть на улицу для Анны Пашковой – настояний подвиг. Каждый раз женщина вынуждена просить о помощи прохожих, чтобы те помогли ей спуститься по лестнице.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на objectiv.tv.
Анна Пашкова, обладательница бронзовой медали чемпионата мира по фехтованию на колясках:
Как всем нормальным людям, понимаете. Это не то, что я инвалид и мне на улицу не надо выходить. Мне надо ездить на тренировки. Мне надо выходить гулять с ребенком, в магазин.
Сейчас Анна усиленно готовится к очередному чемпионату Европы. Он должен состояться уже в сентябре, поэтому необходимы ежедневные тренировки. Чтобы самостоятельно спускаться по ступеням, женщина решила установить у своего подъезда пандус. Однако, соседи идею не одобрили.
В отчаянии Анна опубликовала на своей странице в Facebook пост о случившемся. Сегодня к подъезду паралимпийской чемпионки пришли неравнодушные харьковчане. Люди возмущены поведением жильцов дома и требуют не препятствовать Анне реализовать право на свободное передвижение.
Читайте также: В Черкассах пандус упал на женщину с ребенком
Наталья, харьковчанка:
У нее должна быть возможность выйти из дому. Как бы любым удобным способом.
Жительница первого этажа дома Елена Заславская, под окнами которой планируют соорудить пандус, – непоколебима. Женщина защищает клумбу и требует предъявить документы, разрешающие строительство.
Елена Заславская, жительница дома №40 по улице Кричевского:
Земля, которая принадлежит городу согласно документации. Здание принадлежит Циркуновскому сельсовету. И, собственно говоря, кто будет брать на баланс и обслуживать это здание, вот это сооружение – непонятно.
На место конфликта приехали представители власти. Чиновники уверяют: сооружение пандуса не нарушает законодательство.
Владимир Ивлев, зампредседателя администрации Киевского района:
Мы показали постановление Кабинета министров, что никаких разрешительных документов на это не требуется. Никакого отвода земли не требуется по законодательству. Обустройство, так сказать, он не принимается в эксплуатацию.
Жители первого этажа утверждают: готовы идти даже в суд. Тем временем, в горсовете заверили: пандус у Анны будет. Монтаж конструкции уже начался.
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