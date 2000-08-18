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В Харькове соседи не дали паралимпийской чемпионке установить пандус. Видео

В Харькове соседи не дали паралимпийской чемпионке установить пандус. ВидеоЖенщине отказывали в возможности выехать из дома.

Попасть на улицу для Анны Пашковой – настояний подвиг. Каждый раз женщина вынуждена просить о помощи прохожих, чтобы те помогли ей спуститься по лестнице.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на objectiv.tv.

Анна Пашкова, обладательница бронзовой медали чемпионата мира по фехтованию на колясках:
Как всем нормальным людям, понимаете. Это не то, что я инвалид и мне на улицу не надо выходить. Мне надо ездить на тренировки. Мне надо выходить гулять с ребенком, в магазин.

Сейчас Анна усиленно готовится к очередному чемпионату Европы. Он должен состояться уже в сентябре, поэтому необходимы ежедневные тренировки. Чтобы самостоятельно спускаться по ступеням, женщина решила установить у своего подъезда пандус. Однако, соседи идею не одобрили.

В отчаянии Анна опубликовала на своей странице в Facebook пост о случившемся. Сегодня к подъезду паралимпийской чемпионки пришли неравнодушные харьковчане. Люди возмущены поведением жильцов дома и требуют не препятствовать Анне реализовать право на свободное передвижение.

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Наталья, харьковчанка:
У нее должна быть возможность выйти из дому. Как бы любым удобным способом.

Жительница первого этажа дома Елена Заславская, под окнами которой планируют соорудить пандус, – непоколебима. Женщина защищает клумбу и требует предъявить документы, разрешающие строительство.

Елена Заславская, жительница дома №40 по улице Кричевского:
Земля, которая принадлежит городу согласно документации. Здание принадлежит Циркуновскому сельсовету. И, собственно говоря, кто будет брать на баланс и обслуживать это здание, вот это сооружение – непонятно.

На место конфликта приехали представители власти. Чиновники уверяют: сооружение пандуса не нарушает законодательство.

Владимир Ивлев, зампредседателя администрации Киевского района:
Мы показали постановление Кабинета министров, что никаких разрешительных документов на это не требуется. Никакого отвода земли не требуется по законодательству. Обустройство, так сказать, он не принимается в эксплуатацию.

Жители первого этажа утверждают: готовы идти даже в суд. Тем временем, в горсовете заверили: пандус у Анны будет. Монтаж конструкции уже начался.

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 Теги: видео, Харьков, пандус

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Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
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